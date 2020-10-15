Благовещенск, , 06:57 — REGNUM В Амурской области скончались ещё пять пациентов от COVID-19. Всего в регионе умерли за весь период пандемии 62 человека.

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О новых умерших в четверг, 15 октября, сообщила в ходе пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, пишет «АСН24».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 14 октября в Приамурье выявили 4945 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно было подтверждено у 58 человек. На 14 октября было зафиксировано 57 летальных исходов.

«Да, у нас умирают люди, ковид становится сопутствующей патологией. Например, травма, несовместимая с жизнью, и при этом человек уже болел ковидом. То есть ковид не является основной причиной смерти, такие случаи у нас тоже есть. И только после обязательного лабораторного исследования выставляется уже основной диагноз. Именно от ковида скончались 62 человека», — сказала Леонтьева на пресс-конференции 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, у пациентов, умерших от заболевания COVID-19, в большинстве случае появлялся массивный отек лёгких, рассказала 15 октября главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканала «Россия 1».