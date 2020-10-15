Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM В Екатеринбурге необходимо разгрузить общественный транспорт. Об этом в соцсети заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что в часы пик автобусы и трамваи до сих пор забиты под завязку. В такой ситуации не приходится говорить о соблюдении санитарной дистанции. Глава региона призвал проанализировать организацию движения на территории Екатеринбурга с учётом противоэпидемических требований и мобилизовать все ресурсы для того, чтобы нарастить по утрам и вечерам количество единиц общественного транспорта на самых востребованных маршрутах.

Кроме того, с руководителями образовательных учреждений власти снова обсудят вопрос о введении гибкого графика начала занятий. Всё вместе это позволит разгрузить общественный транспорт в часы пик.