Сингапур, , 06:32 — REGNUM В Сингапуре зарегистрирован самый высокий в истории уровень смертности от лихорадки денге. Об этом 15 октября сообщает газета The Straits Times.

По её данным, с начала года в городе-государстве от денге умерли 28 человек, что вполне сопоставимо с числом смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, что в 2005 году за 12 месяцев от денге умерли 25 жителей Сингапура, что до сих пор являлось наивысшим за историю показателем смертности от этой тропической лихорадки в государстве.

Как сообщало ИА REGNUM, недельное количество случаев заболевания лихорадкой денге в Сингапуре оказалось максимальным за последние полтора месяца: за неделю болезнь выявлена у 1736 человек.

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