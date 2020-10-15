Петропавловск-Камчатский, , 06:14 — REGNUM На Камчатке с 15 октября началось закрытие навигации для маломерных судов, начиная с северных районов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В соответствии с постановлением правительства региона, с 15 октября навигация для небольших судов, катеров и лодок закрылась в Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах Камчатки.

С 1 ноября будет закрыта навигация на водных объектах в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городском округе, Палане, в Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильсковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах.

«Для контролирующих органов навигация будет закрыта с 15 ноября во внутренних морских водах, с 19 ноября — на внутренних водоёмах», — говорится в заявлении ведомства.

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