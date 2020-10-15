Магадан, Магаданская область, , 05:53 — REGNUM В Магаданской области отмечается стабильный рост новых случаев заражения коронавирусом — за сутки выявляют почти 50 новых случаев. Самый большой показатель — 44 случая — был зафиксирован в апреле. За минувшие сутки выявлено 49 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Читайте также: Приморье вернулось в август по выявленным случаям заражений коронавирусом

Всего с начала эпидемии обследовано 77 389 человек.

На 15 октября на Колыме лабораториями выдано 3743 положительных теста, выздоровели 2671 пациентов, скончался 31 человек (+1 за минувшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 пациента, один человек умер. Край вернулся в август по суточным показателям выявленных заражённых.