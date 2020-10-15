Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. С каждым днём число госпитализированных пациентов с COVID-19 в крае увеличивается, выздоровевших больше не становится, а свободный коечный фонд стремительно сокращается, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 4979 носителей коронавируса. Полностью вылечились 3467 пациентов — за последние сутки выздоровевших нет. На лечение в стационары поступил ещё 31 человек. Таким образом, коечный фонд располагает всего 31 свободным местом — из 279 заняты 248. 126 носителей коронавируса болеют пневмонией.

Всего в регионе провели более 146 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, за последние сутки — более одной тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, у пациентов, умерших от заболевания COVID-19, в большинстве случае появлялся массивный отек лёгких, об этом рассказала 15 октября главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканала «Россия 1».