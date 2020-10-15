Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 пациента, один человек умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 октября в крае зарегистрировано с начала пандемии 13 006 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 10 994 человека, 125 приморцев скончались от осложнений.

Более 100 новых случаев COVID-19 в последний раз фиксировали в Приморье 2 августа — с начала октября заболеваемость в регионе выросла на 42%.

Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на отношение к соблюдению санитарных требований в сёлах, где мало жителей.

«Зачастую в посёлках думают, что коронавирус их не коснётся. Однако несоблюдение элементарных мер приводит к распространению болезни и возникновению очагов COVID-19 даже в небольших населенных пунктах. В Приморском крае такие примеры есть», — предупреждают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус способен поддерживать свою инфекционность на монетах в течение трёх часов, на денежных купюрах — до суток, сообщили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».