Москва, , 05:30 — REGNUM У пациентов, умерших от заболевания COVID-19, в большинстве случае появлялся массивный отек лёгких, сообщила 15 октября главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Она объяснила, что стандартная масса легких у человека составляет 350 граммов, в то время как у заразившихся коронавирусом и получивших осложнения она может увеличиться до двух килограммов.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — описала последствия медик.

Кроме того, болезнь часто приводит приводит к закупорке лёгочной артерии.

Гришина добавила, что возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 составляет около пятидесяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 239 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В России от COVID-19 за сутки умерли 239 человек