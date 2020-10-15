Москва, , 05:16 — REGNUM В четверг, 15 октября, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +13… +15 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 16 октября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °С днём и +3… +8 °С ночью.

В пятницу, 16 октября, днём в столице ожидается +7… +9 °С. По области +5… +10 °С, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается —3… +2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 октября была аномально тёплая погода.

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