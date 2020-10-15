Новосибирск, , 05:04 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию с перепрофилированием родильного дома №2 в инфекционный госпиталь. Напомним, что это вызвало недовольство жительниц Новосибирска.

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«Основная задача сегодня — обеспечить медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении, — отметил Хальзов. — Решение о перепрофилировании того или иного медицинского учреждения принимается очень взвешенно, с учётом эпидобстановки. Почему именно сейчас необходимо перепрофилировать второй роддом, хотя мы обошлись без этого весной? Потому что тяжесть состояния пациентов значительно выросла. Мы столкнулись с тем, что средний койкодень у нас весной был 14−15−16 дней, а сейчас уже 21 день».

Министр уточнил, что доступность медицинской помощи беременным женщинам из-за принятого решения не пострадает. Их будут госпитализировать в перинатальный центр.