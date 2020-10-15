Магадан, Магаданская область, , 05:04 — REGNUM В Магаданской области действие экстренного предупреждения из-за не покидающего регион циклона, принёсшего штормовой ветер и сильные дожди, продлили на 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

«Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 15 октября 2020 года».

Отмечается, что в ряде районов Магаданской области прошли сопровождаемые сильным ветром дожди, выпал мокрый снег, образовалась сильная гололедица. В настоящее время на дорогах Колымы для устранения последствий непогоды работает 61 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области действие объявленного накануне экстренного предупреждения из-за штормового ветра и сильных дождей продлили ранее на 14 октября.

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