Париж, , 04:49 — REGNUM Следующая игра французской студии Quantic Dream будет создаваться на базе совершенно нового «движка». Об этом 15 октября сообщил портал Wccftech.

Генеральный директор компании Дэвид Кейдж сообщил об этом в тот момент, когда обсуждал с журналистами вопрос применения технологии трассировки лучей в видеоиграх. Он сказал, что Quantic Dream сама разрабатывает «движок» нового поколения и отметил, что эта разработка сможет вывести графику на новый уровень.

Геймеры знают эту студию по таким проектам, как Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls. В июне 2020 года все эти игры, ранее являвшиеся эксклюзивами консоли PlayStation, появились в библиотеке сервиса Steam.

