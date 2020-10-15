Новосибирск, , 04:48 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о беспрецедентном усилении службы скорой медицинской помощи в городе Новосибирске. Он отметил, что весной максимальное число бригад в сутки достигало 27, на сегодняшний день — 35 таких бригад.

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«У нас есть чёткий порядок, к кому скорая помощь выезжает в первую очередь. Основная работа скорой, и не только сейчас, всегда — это помощь пациентам в ситуации, когда существует угроза жизни. Приоритет определяется на уровне диспетчерской, когда человек звонит, решается — к кому в первую очередь, к кому во вторую очередь. И, конечно, пациенты с простым повышением температуры обслуживаются отсроченно, — рассказал Хальзов. — Но, с учетом того, что количество этих вызовов увеличилось, мы увеличиваем количество бригад. Мы обратились и к руководству медуниверситета, и к руководству медколледжа, мы привлекаем ординаторов, студентов старших курсов, чтобы помочь нашим медикам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске начали формировать кадровый резерв для амбулаторно-поликлинической службы. Минздрав региона запросил у поликлиник данные о потребности в кадрах и обратилось в Новосибирский государственный медицинский университет с просьбой помочь в усилении амбулаторной службы ординаторами и студентами старших курсов. Аналогичное письмо было направлено в Новосибирский медицинский колледж.

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