Красноярск, , 04:44 — REGNUM В четверг, 15 октября, в Красноярске будет облачно прояснениями, вечером дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:30 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 15 на 16 октября ожидается около 0 °C. временами дождь.

Скорость юго-западного, западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 16 октября, в Красноярске до +3 °C днём и около +1 °C ночью. Без осадков.

В субботу, 17 октября, в Красноярске ожидается до +10 °C днём. Ночью — до +7 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 октября в центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, на дорогах местами гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы западного ветра до 18−23 м/с, метель.