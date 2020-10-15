Владивосток, , 03:59 — REGNUM В Приморье участникам программы «Земский учитель» из федерального бюджета выплатили по два млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В сельские школы Приморья приехали работать 27 «земских учителей» из разных регионов страны: Амурской и Смоленской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, Тувы, Мордовии и Башкирии.

Все учителя разной квалификации — шесть учителей математики, пять — русского языка и литературы, пять — английского языка, пять учителей начальных классов, три — биологи и химии, три — истории и обществознания.

Новые кадры направили в 22 района — в Ольгинский и Партизанский районы, Октябрьский, Пограничный и Тернейский округа.

Напомним, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ предложил запустить программу «Земский учитель», мотивирующую педагогов работать в глубинке.

По инициативе губернатора края Олега Кожемяко, принят закон о мерах поддержки учителей, который предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, частичную компенсацию расходов за съёмное жильё. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников. Педагогам также компенсируют часть стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области преподаватели из разных регионов России пополнили штат сельских школ по федеральной программе «Земский учитель». Они будут преподавать математику, иностранные языки, русский язык и литературу, биологию, физику, химию, информатику, историю, общество и предметы в начальных классах.