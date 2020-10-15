Сеул, , 03:15 — REGNUM Южнокорейский комитет, определяющий возрастной рейтинг видеоигр, присвоил таковой проекту Mass Effect Legendary Edition. Об этом 14 октября сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает: это стало ещё одним подтверждением того, что Electronic Arts планирует выпустить ремастер (старая игра с улучшенно графикой и новыми функциями) популярной трилогии фантастических видеоигр.

Mass Effect Legendary Edition вошла в большой список проектов под номером 52. Автор статьи обращает внимание, что все игры идут под одним названием, что, в общем-то и было ожидаемо.

Напомним, первая информация о ремастерах первых трёх игр Mass Effect появилась в мае 2020 года. Пока Electronic Arts не сообщила никакой информации об этом проекте.

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