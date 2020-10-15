Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Студия Bohemia Interactive через семь лет после релиза игры Arma 3 выпустила версию игры 2.0. Анонсирующий ролик разработчики 14 октября разместили на YouTube-канале проекта.

Дополнение добавит в игру новое испытание, новую версию пистолета P-07 и ряд других нововведений. Кроме того, после релиза обновления геймеры смогут делиться своими композициями непосредственно через мастерскую Steam Для этого им нужно будет упорядочить объекты в редакторе, сохранить их как композицию и выбрать иконку для публикации в Steam Workshop.

Arma 3 представляет собой военный симулятор. Релиз игры состоялся 12 сентября 2013 года в Steam.

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