Москва, , 02:24 — REGNUM Бархатный сезон на российских курортах завершится в середине следующей недели, сообщил 15 октября журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура воды к этому времени понизится до 20−21 градусов в Крыму, на Черноморском побережье аналогично», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в 2020 году году бархатный сезон продлился гораздо дольше обычного.

Ранее глава Гидрометцентра сообщал, что эта неделя станет последней, когда температура воздуха в южных регионах России будет превышать +20 °C.

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