Берлин, , 02:16 — REGNUM Федеральные и региональные власти в Германии договорились ужесточить меры по борьбе с эпидемией коронавируса, но будут делать это в зависимости от ситуации в определённых районах. Об этом говорится в распространённом 14 октября заявлении, принятом по итогам встречи канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами земель ФРГ.

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В нём отмечается, что экономика и социальная сфера будет закрываться не повсеместно, а локально, для недопущения распространения коронавируса из очагов заражения. В частности, если за неделю на 100 тыс. человек в определённом районе появится 35 заразившихся, то там ограничат до 25 количество участников мероприятий в общественных местах, до 15 — во внутренних помещениях. Кроме того, граждан обяжут носить защитные маски в местах скопления людей.

Ещё более жёсткие меры будут приняты, если число инфицированных превысит 50 на 100 тыс. жителей. В этом случае количество человек, которые могут собраться в одном месте, ограничат до 10. При этом в частном порядке можно будет встречаться только двум семьям, не проживающим под одной крышей.

По итогам встречи в Берлине Ангела Меркель заявила также экономическая ситуация в Германии не позволяет вводить повсеместных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.

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