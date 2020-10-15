Ханты-Мансийск, , 01:56 — REGNUM Председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Югры желают Ирине Максимовой скорейшего выздоровления Vk.com/ophmao

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"Чувствует себя Ирина Ивановна удовлетворительно. Призываем вас соблюдать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией! Берегите себя и своих близких!», — призывают общественники Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на карантине находится губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая болеет COVID-19 в лёгкой форме и руководит автономных округом удалённо, проводя ежедневные заседания правительства Югры онлайн.