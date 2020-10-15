Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Известный стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) впервые получил свой скин (образ персонажа) в видеоигре. Публикацию об этом интернет-знаменитость разместила 14 октября на своей странице в Twitter.

Речь идёт о скине для многопользовательской игры Rogue Company, которая стала полностью бесплатной с 1 октября 2020 года. Бэйм представил собственную карту для онлайн-шутера под названием Arena, которая выполнена в стилистике его «штаб-квартиры». В конце ролика интернет-знаменитость сообщила: геймеры могут приобрести образ, который назвается Dr Disrespect Dallas.

https://twitter.com/drdisrespect/status/1316424137728954368

Гай Бэйм выступает во время онлайн-трансляций в образе «крутого парня из 80х». Он также называет себя «двукратным чемпионом мира по компьютерным играм».

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