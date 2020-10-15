Вашингтон, 15 октября 2020, 01:00 — REGNUM PlayStation прокомментировала ситуацию с проблемой доступа пользователей к сервису PlayStation Network. Публикацию компания разместила 14 октября на Twitter-странице Ask PlayStation.
Неполадки в работе службы появились после того, как Sony выпустила обновление для консоли PlayStation 4. Компания дала понять, что разработчики знают о происходящем, и о жалобах, которые пользователи размещают в сети.
«В настоящее время проводится расследование. Спасибо за терпение», — написала администрация аккаунта.
https://twitter.com/AskPlayStation/status/1316450529262829568
Ранее ИА REGNUM сообщило, что аккаунты пользователей на различных сайтах и платформах Sony будут объединены в рамках учётной записи PlayStation Network (PSN). Изменения коснутся, в том числе, таких сервисов, как PlayStation Plus, PlayStation Music, PlayStation Video, Xperia и платформы Sony Electronics.
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