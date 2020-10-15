Вашингтон, , 01:00 — REGNUM PlayStation прокомментировала ситуацию с проблемой доступа пользователей к сервису PlayStation Network. Публикацию компания разместила 14 октября на Twitter-странице Ask PlayStation.

Неполадки в работе службы появились после того, как Sony выпустила обновление для консоли PlayStation 4. Компания дала понять, что разработчики знают о происходящем, и о жалобах, которые пользователи размещают в сети.

«В настоящее время проводится расследование. Спасибо за терпение», — написала администрация аккаунта.

https://twitter.com/AskPlayStation/status/1316450529262829568

Ранее ИА REGNUM сообщило, что аккаунты пользователей на различных сайтах и платформах Sony будут объединены в рамках учётной записи PlayStation Network (PSN). Изменения коснутся, в том числе, таких сервисов, как PlayStation Plus, PlayStation Music, PlayStation Video, Xperia и платформы Sony Electronics.

Читайте ранее в этом сюжете: Все аккаунты Sony и PlayStation объединят в рамках PlayStation Network