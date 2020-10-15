Вашингтон, , 00:14 — REGNUM Владельцам консолей Xbox 360 больше не нужно будет иметь подписку Xbox Live Gold, чтобы пользоваться сервисом облачных сохранений. Об этом Microsoft сообщила 13 октября на сайте Xbox.

Таким образом, владельцы старых и новых консолей смогут пользоваться этой функцией бесплатно. Кроме того, таким образом они смогут переносить сохранения из старых игр на новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что функция быстрого возврата к играм на консоли Xbox Series X будет работать даже после того, как устройство было выключено. Таким образом, геймеры смогут быстро возвращаться к моменту в игре, не наблюдая логотипы и меню.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал об особенности функции «паузы» игр на Xbox Series X