Сан-Франциско, США, , 23:45 — REGNUM Фермер из штата Миннесота победил в конкурсе гигантских тыкв в Калифорнии — его овощ на взвешивании показал результат 2350 фунтов (1066 килограмм). Результаты конкурса опубликованы на официальном аккаунте Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off в Facebook.

Гигантская тыква Цитата страницы Facebook.com Safeway World Championship. Pumpkin Weigh-Off

40-летний Трэвис Гинджер, потомственный фермер, стал обладателем приза в $16 450. Гинджер рассказал, что поливал и удобрял свою тыкву по нескольку раз в день. Но самым сложным было даже не вырастить гигантский овощ, а привезти его на конкурс. Следующий год победитель конкурса пропустит, чтобы «восстановиться и поправить нервы».

Отметим, рекордная в США по весу тыква была выращена в 2018 году в штате Нью-Гэмпшир, её вес составил 1134 кг. Мировой рекорд был установлен в Германии в 2016 году, где был выращен овощ весом 1179 кг.

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