Ростов-на-Дону, , 23:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 67-летний врач-дерматовенеролог Алексей Шейко. Он работал в 1602-м военно-клиническом госпитале Южного военного округа.

«Полковник в отставке. Был начальником кожно-венерологического отделения госпиталя, главный дерматовенеролог Южного военного округа. Заслуженный врач Российской Федерации. Участник боевых действий в Афганистане и Чечне», — говорится на сайте, где размещён список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медработников, погибших во время пандемии COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался старший врач скорой помощи подстанции № 4 больницы скорой медицинской помощи Николай Бардахчиян. Ему было 62 года. Работе на скорой помощи он посвятил 36 лет.

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