Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 13 октября в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Павел Соболев (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 344 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4573 из которых — за последние сутки. Скончались 5796 пациентов с COVID-19, излечились свыше 266 тысяч человек.