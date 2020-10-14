Сараево, , 23:10 — REGNUM Около сотни студентов 14 октября приняли участие в демонстрации в центре города Мостар в Боснии и Герцеговине в знак протеста против введения дистанционного образования в вузах из-за пандемии коронавируса. Они также потребовали снизить цены за обучение и реорганизовать студенческий союз университетов после того, как руководство этой организации отвергло причастность к проведению данных протестов, заявив, что они политизированы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Один из лидеров протеста Марко Врачевич, который также является кандидатом партии «Наши» на местных выборах в городе Мостар, заявил, что речь идет не о «политической манифестации и не о предвыборной кампании».

«Никакой политизированности в этих протестах нет. Политикой занимаются лишь руководство университетов Боснии и Герцеговины и студенческие союзы», — подчеркнул Врачевич.