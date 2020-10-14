Бербанк, США, , 22:43 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показана сцена сражения Человека-паука с первым боссом из будущей игры Spider-Man: Miles Morales. Ролик был опубликован 14 октября на YouTube-канале издания Game Informer.

Зрители могут видеть в трейлере двух Человеков-пауков: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Впоследствии им демонстрируют, как Моралес сражается с суперзлодеем по прозвищу Носорог.

Релиз игры Spider-Man: Miles Morales состоится 12 ноября 2020 года, в день старта продаж новой консоли PlayStation 5 в США. Разработкой игры занимается студия Insomniac Games.

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