Сан-Рафел, США, , 22:34 — REGNUM Разработчики баскетбольного симулятора NBA 2K21 рассказали, как они планируют использовать функцию адаптивных триггеров нового геймпада DualSense консоли PlayStation 5. Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

В отличие от создателей шутеров (игры, в которых упор сделан на применение огнестрельного оружия), которые используют эту функцию для передачи работы оружия в игре и возникающего напряжения, разработчики NBA 2K21 пошли по другому пути. Они хотят использовать адаптивные триггеры для передачи геймеру ощущения выносливости виртуального баскетболиста.

«По мере того, как вы перемещаетесь по площадке, вы будете ощущать все большее и большее сопротивление триггеру Sprint, поскольку энергия вашего игрока истощается», — сказал глава направления дизайна игрового процесса проекта Майк Ванг.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony ответила на вопрос геймеров о совместимости сохранений версий игр для PS4 с версиями для PS5. Компания дала понять, что разработчики будут сами решать, обеспечивать ли им эту совместимость.

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