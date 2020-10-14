Москва, , 22:22 — REGNUM Первый мокрый снег может выпасть в Москве в предстоящие выходные дни, 17−18 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, в оставшиеся рабочие дни недели в столице будут идти небольшие и кратковременные дожди. «А вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — приводит слова специалиста ТАСС.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что рассчитывать на образование хотя бы временного снежного покрова в Москве не стоит, поскольку почва ещё достаточно прогрета.

По данным Гидрометцентра, четверг, 15 октября, будет последним относительно тёплым днём в Москве — температура воздуха в дневные часы составит +13…+15 °С. В пятницу столбики термометров опустятся до +7…+9 °С, в субботу похолодает до +5…+7 °С, а в воскресенье ожидается +1…+6 °С.

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