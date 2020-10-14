Йёнчёпинг, , 22:46 — REGNUM В Йёнчёпинге наряду с двумя другими регионами Швеции вводятся дополнительные требования для тех, кто проживает в одном домовладении с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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C 14 октября учащиеся старших классов и взрослые, делящие жилплощадь с зараженным коронавирусом человеком, должны оставаться дома и не ходить на работу или в школу как минимум в течение 7 календарных дней.

«Мы видим, что распространение инфекции увеличивается», — заявил главный инфекционист региона Малин Бенгнéр.

Подобные ограничения были введены также в Уппсале и Вестерноррланде. В Стокгольме режим домашней изоляции действует уже не первую неделю.

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