Рим, , 22:02 — REGNUM В 2020 году жители Италии пользуются общественным транспортом на 50% реже, чем годом ранее, сообщила в среду, 14 октября, министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели.

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По мнению министра, нынешних ограничительных мер в транспортной сфере (предельная заполняемость — 80%, пассажиры должны быть в масках) достаточно, главное, чтобы они соблюдались.

По данным на 14 октября, в Италии умерли 36 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 43 (днем ранее — на 41). Выздоровели 244 065 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2037 (днем ранее — на 1428). Число подтвержденных носителей выросло на 7332 (днем ранее — на 5901). Это самый высокий показатель за всю эпидемию. Вместе с тем, как отметили в штабе, максимальным было и число проведенных тестов — более 152 тысяч. Заражены 4,82% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 372 799. В настоящее время заражены 92 445 человек — на 5252 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось почти в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).