Анкара, , 21:58 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксирован 1671 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 57 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 14 октября министерство здравоохранения страны.

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Как сообщается, общее число выявленных инфицированных в Турции достигло 240 450 человек, подтверждено 9014 случаев летального исхода.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 298 368 человек, в том числе 1396 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 1632 случаях заражения и 62 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.