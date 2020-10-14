Рим, , 21:53 — REGNUM Правительство Италии намерено скорректировать режим доступа в образовательные, а также в государственные учреждения, передает Mediaset в среду, 14 сентября, со ссылкой на осведомленные источники.

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Учеников — в школы, а чиновников и посетителей — в присутственные места будут впускать поэтапно, будет дополнительно скорректировано расписание учебы и работы, чтобы минимизировать контакты.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 14 октября, в Италии умерли 36 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 43 (днем ранее — на 41). Выздоровели 244 065 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2037 (днем ранее — на 1428). Число подтвержденных носителей выросло на 7332 (днем ранее — на 5901). Это самый высокий показатель за всю эпидемию. Вместе с тем, как отметили в штабе, максимальным было и число проведенных тестов — более 152 тысяч. Заражены 4,82% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 372 799. В настоящее время заражены 92 445 человек — на 5252 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось почти в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.