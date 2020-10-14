Рим, , 21:47 — REGNUM По данным на вечер среды, 14 октября, в Италии умерли 36 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 43 (днем ранее — на 41), сообщили журналистам в национальном штабе гражданской обороны.

Пандемия коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Выздоровели 244 065 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2037 (днем ранее — на 1428).

Число подтвержденных носителей выросло на 7332 (днем ранее — на 5901). Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Вместе с тем, как отметили в штабе, максимальным было и число проведенных тестов — более 152 тысяч. Заражены 4,82% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 372 799. В настоящее время заражены 92 445 человек — на 5252 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось почти в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.