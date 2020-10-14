Монтрёй, Франция, , 21:40 — REGNUM Создатели Assassin's Creed Valhalla выложили в сеть скриншоты будущей игры, показав, с чем столкнутся геймеры. Они были опубликованы 14 октября на портале Comicbook.

Разработчики, в частности, продемонстрировали момент боя главного героя Эйвора с Фенриром — существом в образе огромного волка. Издание отметило: велика вероятность того, что Фенрир будет не единственным легендарным существом из из германско-скандинавской мифологии.

https://twitter.com/ComicBook/status/1316428141091524608

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Ubisoft выложила в сеть часовой трейлер Assassin's Creed Valhalla. В нём разработчики показали процесс игры, в частности, рейды и побочные квесты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft выпустила часовое видео с геймплеем Assassin's Creed Valhallа

Читайте развитие сюжета: Ubisoft назвала системные требования Assassin's Creed Valhalla