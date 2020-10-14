Париж, , 21:37 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 33 037 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 104 пациента. Об этом в среду, 14 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 591 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 779 тыс. Ранее, 13 октября, во Франции было зафиксировано всего 8 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 14 октября в результате дебатов по законопроекту о переходном периоде на время выхода из тяжелой санитарной ситуации сенат Франции проголосовал за введение поправки, позволяющей барам, ресторанам и ночным клубам работать без ограничений на фоне распространения SARS-CoV-2.

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