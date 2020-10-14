Скопье, , 22:48 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 14 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2441 образца было выявлено 445 носителей коронавируса. Этот показатель стал уже пятым антирекордом для страны за последнюю неделю. Ещё 194 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 21 636 случаев заражения, 809 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались девять пациентов. Лечение проходят 4239 человек. 16 592 пациента уже выздоровели.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке десять человек и выше.

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