Скопье, , 21:20 — REGNUM В среду, 14 октября, албанское новостное агентство Shenja опубликовало результаты совместно реализованного ассоциацией Zenit и ассоциацией европейской политики Epi проекта, целью которого было оценить степень доверия граждан Северной Македонии органам правосудия.

Оказалось, что 70% граждан считают судебные издержки неприемлемо высокими. При этом 51% граждан не доверяет прокуратуре и 54% граждан не доверяют суду.

41% из тех, кто заявляет, что не доверяет суду, назвали причиной этого подозрения в коррумпированности суда, также причинами недоверия называют политическую ангажированность и чрезмерное затягивание судебных процессов.

Тем не менее глава Судебного совета Северной Македонии Киро Здравев назвал такие результаты удовлетворительными, поскольку за последние два года доверие к суду увеличилось на 20%.

В ходе реализации проекта, профинансированного Европейским союзом, были опрошены граждане, участвовавшие в судебных процессах, а также 41 судья, 100 адвокатов и 74 чиновника судебной администрации.

Гармонизация законодательства с общим правом Евросоюза и проведение судебной реформы является одним из условий вступления Северной Македонии в Евросоюз.

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