Москва, 14 октября 2020, 21:05 — REGNUM В Чечне и Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией низкая, потому что там строго соблюдаются профилактические меры, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Голиковой, в шести российских регионах тестируемость на коронавирус недостаточная. Также она указала на нехватку средств индивидуальной защиты в ряде регионов.
Читайте ранее в этом сюжете: Голикова заявила о нехватке средств индивидуальной защиты в ряде регионов