Москва, , 21:05 — REGNUM В Чечне и Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией низкая, потому что там строго соблюдаются профилактические меры, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова «Я приведу примеры: в Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жёсткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Голиковой, в шести российских регионах тестируемость на коронавирус недостаточная. Также она указала на нехватку средств индивидуальной защиты в ряде регионов.

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