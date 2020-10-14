Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 287 031 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 38 002 699 человек. Такие данные приводит 14 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё как минимум 4108 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 083 234.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 269 975 случаях заражения коронавирусом и 4089 скончавшихся пациентах за сутки.