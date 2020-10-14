Кострома, , 20:56 — REGNUM О заражении коронавирусной инфекцией заявил глава Костромской области Сергей Ситников 14 октября в Instagrm.

Ситников

«Зараза добралась и до меня. Сегодня у меня тестом был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия, приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию: её не будет. Чувствую себя вполне хорошо: никаких проблем нет, не температурю. Но надо просто беречь людей. Мероприятие проведём в другое время. Самое главное — чтобы все были здоровы».