Архангельск, 14 октября 2020, 20:50 — REGNUM Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе своего визита в Архангельск заявила о необходимости сохранения в регионах плановой медпомощи в условиях борьбы с COVID-19.
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Попова также заявила, что нельзя допустить приостановления реализации профилактических направлений. Это, по ее словам, приведет к росту заболеваемости по ряду других позиций.
Как сообщал ИА REGNUM, в ряде российских регионов плановая госпитализация пациентов уже приостановлена. В Мурманской области это объяснили нехваткой кадров на «антиковидном» фронте.