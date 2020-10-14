Монтрёй, Франция, , 20:43 — REGNUM Компания Ubisoft выложила в сеть новое видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Assassin's Creed Valhalla. Ролик был опубликован 14 октября на YouTube-канале Ubisoft North America.

В трейлере длительностью около часа об особенностях геймплея рассказала игровой дизайнер проекта Джессика Махер. В нём она показала не только боевые действия, но и функцию «социального стелса» (умение героя скрываться в толпе). Кроме того, геймеры получили возможность увидеть, как будут проходить в игре рейды, и что будут собой представлять побочные квесты.

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 10 ноября 2020 года, в один день с началом продаж консолей нового поколения Xbox. Игра также выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, ПК и потоковом сервисе Stadia.

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