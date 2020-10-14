Кострома, 14 октября 2020, 20:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом накануне инаугурации — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
Торжественное вступление Ситникова в должность после победы на осенних выборах должно было состояться 15 октября. В связи с непредвиденными обстоятельствами мероприятие переносится на более поздний срок. По информации областной администрации, до выздоровления глава региона будет работать в дистанционном режиме.