Кострома, , 20:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом накануне инаугурации — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

Сергей Ситников Adm44.ru

«Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня был выявлен COVID-19. Чувствую себя вполне хорошо — никаких проблем, температуры нет. Надо поберечь людей, поэтому инаугурацию проведём в друге время. Все совещания — исключительно в дистанционном режиме. Берегите себя «, — сказал в видеообращении к костромичам губернатор.

Торжественное вступление Ситникова в должность после победы на осенних выборах должно было состояться 15 октября. В связи с непредвиденными обстоятельствами мероприятие переносится на более поздний срок. По информации областной администрации, до выздоровления глава региона будет работать в дистанционном режиме.