Курган, , 20:32 — REGNUM В Кургане в последние дни наблюдается ажиотажный спрос, вызванный тем, что люди хотят купить лекарства впрок, без назначения врача, без рецептов. При этом в аптеках фармацевтической сети АО «Курганфармация» нет дефицита препаратов для лечения COVID-19 и ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.

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"Я специально посмотрела остатки в аптеках — на сегодняшний день есть все препараты для лечения ОРВИ и COVID-19. Конечно, в какой-то аптеке определенный препарат может закончиться к обеду или к вечеру из-за ажиотажного спроса, но новые поставки будут регулярно приходить и развозиться по аптекам», — уверила директор аптеки №1 сети АО «Курганфармация» Раиса Бикеева.

И попросила курганцев не закупаться препаратами впрок.

«И антибиотики, и жаропонижающие, и противовирусные препараты, которые идут в стандартах лечения COVID-19 и ОРВИ, представлены в аптеках», — пояснила Раиса Бикеева.