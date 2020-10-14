Москва, , 20:28 — REGNUM Доля жителей России, которые болеют коронавирусом с симптомами, сократилась до 69,8%, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Константин Егорович Маковский. На приеме у врача. 1900

Голикова «Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на три [процентных пункта] снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания: с 73% до 69,8%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Голиковой, в России ситуация с COVID-19 контролируется.

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