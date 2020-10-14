Нижний Новгород, , 19:56 — REGNUM Работающие в Нижегородской области рестораны, кафе и бары начнут штрафовать за организацию дискотек и курение клиентами кальянов. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Саносян, комментируя итоги недавних проверок учреждений общественного питания и выявленные в ходе них многочисленные нарушения.

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По его словам, власти региона прилагают все возможные усилия для того, чтобы нижегородские кафе, бары и рестораны продолжали работать, даже несмотря на усложняющуюся из-за коронавируса эпидемиологическую ситуацию.

Саносян отметил, что, несмотря на эти послабления, заведения общепита допускают нарушения — позволяют гостям собираться большими компаниями, не следят за тем, чтобы они во время передвижении по залу носили маски и соблюдали безопасную дистанцию.

«Некоторые заведения даже проводят дискотеки и вновь подают кальяны. Хочу акцентировать внимание на том, что проведение массовых мероприятий, а также курение кальянов в барах и кафе в период действия режима повышенной готовности недопустимы. За подобные нарушения незамедлительно будут составляться протоколы, и предпринимателям придется заплатить высокие штрафы», — подчеркнул замгубернатора.

ИА REGNUM напоминает, что, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за нарушение требований режима повышенной готовности гражданам грозит штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 000 до 50 000 рублей и юридическим лицам — от 100 000 до 300 000 рублей.