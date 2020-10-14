Тюмень, , 19:29 — REGNUM В Тюменской области приостановлено посещение монастырей в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Тобольско-Тюменской епархии.

Масочный режим в церкви (с) ИА REGNUM

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Приостановлено посещение Свято-Троицкого мужского и Богородице-Рождественского женского монастырей в Тюмени, Свято-Знаменского Абалакского мужского и Иоанно-Введенского женского в Тобольском районе.

В приходских храмах богослужения с участием прихожан совершаются с учётом исполнения мер, препятствующих распространению коронавируса, то есть в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Митрополит Тобольско-Тюменской епархии Димитрий призвал прихожан к усилению домашней молитвы, а также не посещать храм при любых признаках болезни.