14 октября 2020 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 21:32 — REGNUM Правительство Московской области подготовило документацию с планировкой территории для реконструкции улицы Народного Ополчения в Красногорске. Проект постановления до 19 октября проходит антикоррупционную экспертизу. Он предусматривает соединение подмосковной улицы со столичным районом Митино и облегчает выезд к станции Арбатско-Покровской линии метро «Митино».

Обновлённая улица начнётся сразу от границы Москвы — пересечения улиц Дубравная и Зенитчиков. Таким образом, в неё войдёт участок «пьяной дороги», появившейся в 2018 году для связи Москвы и Подмосковья. Раньше проехать в этом месте было в принципе нельзя: раскатанную грунтовку от автомобилей с обеих сторон защищали надёжные насыпи, через которые могли пробраться разве что велосипедисты. В чём именно была проблема, так и осталось неизвестным. В сети писали, что у земли якобы есть частный собственник, с которым не могут договориться. По другой версии, против была Москва, которой пришлось бы принять дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру.

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В 2018 году здесь построили узкую асфальтированную дорогу без названия, которая сразу же превратилась в большую пробку. По ней не ходил и по-прежнему не ходит общественный транспорт. Ещё одной проблемой стало отсутствие прямой подъездной дороги в самом Красногорске. Автомобилистам нужно было петлять по узким улочкам, наматывая круги и собирая лишние пробки.

И вот в декабре 2019 года решение о реконструкции красногорской улицы Народного Ополчения и соединения её с Дубравной принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.

«После выполнения этих работ улучшится транспортная связь между Волоколамским шоссе и улицей Дубравная в Москве, тем самым улучшится дорожная обстановка на северо-западе столицы», — прокомментировала тогда председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, планируется реконструировать 1,6 км улицы, построить километр новой дороги. Ширина тротуаров по обеим сторонам улицы составит 2,25 м.

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Судя по схеме проекта планировки территории, улица Народного Ополчения выпрямит «пьяную дорогу», а в целом реконструкция уберёт зигзаги маршрута. Уже сейчас путь от Волоколамского шоссе до станции метро по Народного Ополчения и Дубравной составляет менее 5 километров. После реконструкции он может дополнительно сократиться, избавиться от узких мест, а также, хочется надеяться, стать доступным для общественного транспорта. И тогда, возможно, случится эпохальное событие в жизни Красногорска — он дополнительно к Волоколамскому шоссе получит ещё один путь в Москву.